豬哥亮靈前泣不成聲 楊繡惠燒兩雙襪子給豬大哥

楊繡惠赴豬哥亮靈堂弔唁。（張祐銘攝）

楊繡惠赴豬哥亮靈堂弔唁。（張祐銘攝）

藝人楊繡惠和豬哥亮認識多年，也曾和爸爸、資深藝人阿西及脫線上《華視天王豬哥秀》，她16日下午親赴豬哥亮靈堂弔唁，受訪時哭得唏哩嘩啦，她15日一早夢見豬哥亮，夢中豬哥亮還抱了她，她請示一位「師姐」夢境內容代表何意，師姐告訴她「需要燒襪子給豬哥亮，他可能缺盤纏」，她昨天便燒了兩雙襪子給豬哥亮，「請菩薩帶領他一路好走。他是我最敬重的的豬大哥，希望他沒有病痛、沒有牽掛了，像那張照片一樣笑得燦爛！」

楊繡惠哽咽地說，豬哥亮要拍《大尾鱸鰻2》時，特別請編劇幫她寫一個角色，但她當時也在拍《人生按個讚》，豬哥亮還罵她「特別為妳寫的，卻不來演」，她還回說「沒關係，我們還有機會」，她也一直夢想等他再拍電影，會跟他合作，不知道情況竟然變這樣，「但也許這是最好的安排，他沒有病痛了，會一直活在我的心中，很謝謝他一路這麼提攜我」，她把過去這段時間來不及當面說出口的感謝，都在靈堂上告訴他。

她昨天早上夢到豬哥亮，醒來時還感受得到他的餘溫，卻隨即聽到他辭世消息，因為無法接受，激動到有三分鐘無法呼吸，眼睛微血管還因此爆裂充血，「說他死了我不能接受，那是種親人不見了的難過，我不能接受豬大哥不見了，他的餘溫還那麼真實的在我手上啊！」

(中時)