北韓危機緊迫 美韓6月底華府首腦會談

韓國新任總統文在寅(右)會見美國國家安全會議亞洲事務資深主管博明(中)，韓國青瓦台已宣布文在寅將於6月底訪美進行兩國首腦會談。（圖／美聯社)

北韓於14日試射新型火星12中遠程導彈，其導彈技術快速進步令美韓極為憂心。圖為北韓公布的火星12試射照片。（圖／美聯社）

隨著北韓導彈試射快速進展，朝鮮半島危機愈見緊迫，美韓兩國已經商定6月底在華盛頓進行首腦會談。

據韓聯社報導，韓國青瓦臺公報首席秘書尹永燦16日表示，青瓦臺外交安全工作組組長鄭義溶與美國白宮國家安全委員會（NSC）亞洲事務資深主管博明（Matt Pottinger）在青瓦臺會面，已就韓國和美國6月底在華盛頓舉行首腦會談的議程達成一致。

尹永燦表示，雙方將通過外交途徑就會談的具體日程與議題進一步磋商。雙方將為首腦會談做好準備，爭取使此次會談成為兩國元首增進友誼的機會。

(中時電子報)