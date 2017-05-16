中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

北韓危機緊迫 美韓6月底華府首腦會談

中時電子報
文在寅與博明
韓國新任總統文在寅(右)會見美國國家安全會議亞洲事務資深主管博明(中)，韓國青瓦台已宣布文在寅將於6月底訪美進行兩國首腦會談。（圖／美聯社)
北韓火星12導彈
北韓於14日試射新型火星12中遠程導彈，其導彈技術快速進步令美韓極為憂心。圖為北韓公布的火星12試射照片。（圖／美聯社）

隨著北韓導彈試射快速進展，朝鮮半島危機愈見緊迫，美韓兩國已經商定6月底在華盛頓進行首腦會談。

據韓聯社報導，韓國青瓦臺公報首席秘書尹永燦16日表示，青瓦臺外交安全工作組組長鄭義溶與美國白宮國家安全委員會（NSC）亞洲事務資深主管博明（Matt Pottinger）在青瓦臺會面，已就韓國和美國6月底在華盛頓舉行首腦會談的議程達成一致。

美推測北韓今試射落點近海參崴 文在寅誓回應挑釁
韓專家：北韓新導彈薩德無法攔截

尹永燦表示，雙方將通過外交途徑就會談的具體日程與議題進一步磋商。雙方將為首腦會談做好準備，爭取使此次會談成為兩國元首增進友誼的機會。

(中時電子報)

川普文在寅首通話 商議北韓核子危機
北韓導彈 給文在寅送禮

關鍵字：北韓導彈博明青瓦台鄭義溶
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。