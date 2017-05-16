愛要及時 創世號召親子玩水做公益

創世基金會邀親子玩水做公益。（創世提供）

愛要及時！創世基金會推動植物人服務30餘年，曾見不少家屬守在病榻前，縱然有再多不捨，時光已難倒流。6、7月將發起系列親子活動，呼籲外界珍惜與家人相處的時光，活動所得並將全數用於支持植物人雙軌服務。

創世指出，成立迄今共安養2000多名植物人、到宅服務也超過7000人，成為植物人及其家庭避風港；但募款大不易，今年目標提升到宅服務達4萬6980人，整體需要5637萬元經費，盼外界踴躍響應愛心，幫助更多植物人。

為支持植物人安養與到宅雙軌服務，同時呼籲外界珍惜與家人相處的時光，創世將於6月18日於「洛德城堡」舉辦「樂園水槍日」，邀親子玩水做公益；7月1日則於台北市立圖書館舉辦親子教養講座，邀專家分享育兒心法。

洛德城堡鄰近捷運公館站，園區設有多項水上設施：親子戲水區、兒童戲沙區、滑水道，以及高度4層樓、近乎垂直的U型海盜船滑水道、漂漂河等。業者指出，有感於創世植物人雙軌服務經費募集不易，提供500張公益票券支持。

創世指出，即日起可向創世購票，當天憑票兌換市值350元的雙孔氣壓水槍，並可參加抽獎活動；另持低收入戶證明的中小學生或身心障礙證明者，9月前不分平假日皆可免費入園。

業者表示，歡樂人人能享有，幫助弱勢族群與公益單位，也讓事業經營有了價值與意義。號召親子共享溫馨時光，也做公益幫助植物人。

此外，創世將於7月1日於台北市立圖書館總館舉辦親子講座，由投身親子教育多年經驗的V媽，教導觀察孩子的細微心思，創造規律、溫暖的親子關係。此兩場活動收入將全數用於植物人雙軌服務經費，幫助植物人與家人。

創世台北院長張家綺表示，親子之間是最直接、最純粹的愛，創世歷年共安養2000多名植物人、免費提供4700多人次到宅服務，呼籲外界持續以行動協助，將溫暖與快樂分享給需要的人，讓創世得以提供不間斷的服務。

(中時)