廣州升私立小學得面談 家長擔憂
日前，一則「上海幼兒園升小學面談，家長卻被考暈」的文章在微信朋友圈洗板，這令廣州家長心有戚戚焉，紛紛轉發。
廣州各所民辦小學將在近期陸續展開面談，不少家長擔心地問：廣州的民辦學校也會考家長嗎？還打趣問要不要緊急補補課。
《廣州日報》16日報導，上海一私立小學在面談孩子的同時，把家長集中在幾個大教室裡，讓家長們用手機做題。很多家長做不出來，擔心給孩子扯後腿，相當鬱悶。儘管這一消息的真假還有待驗證，但也顯示出家長不想孩子輸在起跑點上的心態。
廣州最熱門的一所私立小學5月6日、7日分批進行入學面談。據稱，該校透過面談招收的學生大概在200人左右，但今年參加面談的孩子超過了1000人。
(旺報)
關鍵字：廣州私立小學
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