酒吧遭砸店 警強調聚眾鬧事零容忍
高市1家酒吧27歲林姓男店長日前不滿店內女公關，被19歲林姓男客吃豆腐，為幫公關討回公道，掌摑林男以示教訓，不料，林16日凌晨叫人來支援，10多名黑衣人持球棒狠砸酒吧；警獲報到場逮獲25歲李姓男子等3人，查扣斷裂球棒，已掌握10多人身分，將陸續傳喚到案。
警方調查指出，男客林男常到前金區文武一街上的1家酒吧消費，14日約店內、綽號「右右」女公關外出唱歌，期間女公關疑遭林男上下其手等性騷擾，事後返回店內上班時，向店長林男訴苦；店長不滿女公關受到委屈，決定代為出頭，替她要個說明與公道。
林男與友人今凌晨3時到酒吧赴約，店長見狀便趨前向林問個清楚，雙方爭辯中爆發口角，店長出手呼了林男2個巴掌，友人驚見林挨打，隨即電召支援，10多人不久後聚集酒吧外且不分青紅皂白持球棒猛砸。
警方據報趕抵時，眾人一哄而散，所幸及時逮到還沒離去的李姓及17歲潘姓少年，及較晚趕到支援的20歲陳姓男子，現場查獲斷裂球棒等物品，全案將依毀損及傷害罪究辦。警方強調，街頭暴力是警方重點防制工作，對聚眾鬧事更是零容忍，警絕對會展現執法決心，維護好社會治安。
(中時)
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