精密機械計量技術研討會盼培養人才

測量技術研發中心副主任彭國勝(左起)與勤益科大校長陳文淵於研討會會場中互贈紀念品。(林欣儀攝)

為台灣培育各項專業人才！勤益科技大學16日舉辦「精密機械計量技術研討會」，盼透過計量方式的精進，提升國內機械產業產品品質。

來自各地的產業、學界代表昨天齊聚勤益科技大學，與會者針對產業劑量技術、人才培育等方面進行討論。測量技術研發中心副主任彭國勝說，計量人才對機械、資訊產也都很重要，精準的計量技術可協助產業做出更高水準產品，相當重要。

勤益科大校長陳文淵則說，校方近幾年積極規畫各種產業專班，是為企業需求量身打造，可縮短學用落差，明年工具機大樓將落成，內部將設置檢測中心，盼匯集大量資源，協助產學發展。

(中時)