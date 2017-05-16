來國立台灣歷史博物館　聽小小解說員說台灣史

台灣歷史博物館與和順國小合辦「第4屆發現小小解說員」，即日起至19日，由和順國小4年級搭配海報、道具，趣味解說台史博常設展，帶觀眾認識台灣歷史。（台史博提供）

走進國立台灣歷史博物館，小小解說員幫你導覽台灣歷史！台灣歷史博物館與和順國小合辦「第4屆發現小小解說員」，即日起至19日，由和順國小4年級搭配海報、道具，趣味解說台史博常設展，帶觀眾認識台灣歷史；今年更發行手作明信片，只要聽完所有關卡解說，就能自製手工明信片，博物館每天幫前100名免費寄出！

臺灣歷史博物館與和順國小從2013年開始館校合作，由博物館提供場域、專業協助，學校團隊加入教學創意發展實作，針對不同年級的學生需求、教學性質，規畫「永續特色課程計畫」及不定期的「年度特色活動合作專案」，融入博物館、導覽、戲劇等元素，發展不同類型的課程。

今年小小解說員正式邁入第4屆，小朋友們從3年級時就以觀眾身份，參與學長姊精彩的解說服務，除了參觀台史博，也透過課堂教學與自主學習探索台灣歷史。

為了這次的小小解說員活動，小朋友們還搭配雲遊學計畫，把所有分組練習的影像以平板電腦錄製下來，放到雲端共享，再透過同儕間的分享、觀摩，彼此互相鼓勵、不斷調整表現方式，希望能和更多參加活動者分享台灣歷史。

台史博表示，活動主題精神是「探索」與「發現」，希望讓觀眾在小小解說員們的引導下，從不同的視角看見台灣歷史，也從探索中自主地發現歷史很有趣，博物館也很有趣。觀眾到館後可以在入口處領取遊戲地圖，按圖前往常設展4個導覽點，聽聽各解說站的小小解說員導覽。

集滿解說站紀念戳章後，就可以到4樓特展室外參加明信片手作，博物館準備各式各樣圖章，創作出獨一無二的專屬明信片。博物館還會幫當日活動前100名觀眾免費寄送，數量有限，兌完為止。

(中時)