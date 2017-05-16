補習班稽查人力不足 南市民代提案設「防狼通報專線」

因應補習班稽查人力不足，台南市議員陳怡珍提案建立「防狼師投訴通報專線」。（洪榮志攝）

作家林奕含自殺身亡，各界都希望不要再有下一個「房思琪」。台南市議員陳怡珍今天質詢說，全市有1539家補習班，但教育局卻只有2名稽查員，如何有效管理，讓憾事不再發生？她與市議員林志聰均建議，應建立跨局處室的「防狼師投訴通報專線」，讓狼師無所遁形。

陳怡珍指出，台南的女兒林奕含自殺身亡，大家都非常難過與不捨，如何預防不再有下一個「房思琪」，是林醫師和夫人沉痛的呼籲，這件事應該由中央與地方共同努力來做。

陳怡珍認為，台南市教育局8日突襲檢查4家補習班，結果完全沒有教師名冊與良民證，可說違規率百分之百。日前市府要求所有補習班教師採實名制，還限於26日前將資料送交教育局，但教育局僅有2名稽查員，如何應付全市1539家補習班業者？即便1年稽查200多家，也要7年才能完成。

雖然為因應短時間的人力需求，教育局已協調退休校長、現職校長投入，再加上市警局65名警力，但未來仍需建立常態性的稽查機制，補足相關人力，以杜絕業者的僥倖心態。

陳怡珍表示，目前立委陳亭妃、何欣純等人已提案加強補習班教師管理，並針對性別平等教育法提出修正。但除了中央修法之外，地方也應加快腳步，執行監督補習班機制，做到同步稽查、同步輔導、同步要求，學習台北市教育局與社會局、警察局合作，即時取得涉及性騷擾、性侵害等加害人名單，建立完整嚴密的安全防護網，在台南市建立跨局處室的「防狼師投訴通報專線」，以設置常態性專線形式，讓狼師無所遁形。

教育局長陳修平、社會局長劉淑惠雖答詢強調，目前已有全國113性侵害及家暴通報專線，市府也提供社會局專線06-2988995，假日期間還可撥打社工專線0932-846218通報；但陳怡珍仍要求，市府應針對「防狼師性侵」特殊狀況設置常態性專線，並使用好記好用的諧音，才有辦法適時接收受害人呼救的訊息。

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