前市議員佔用國有地 追討過慢只賠94萬
前台中市議員江正吉，於27年前興建西區後龍街20號建物，佔據國有地約131坪，2014年轉售時還在土地仲介書上註明還註明「附贈國有、私有土地」等字樣，國有財產局一直未理會，直到去年才提民事請求，要求江給付房屋出售前共24年租金510萬餘元，但因租金請求僅有5年期限，台中地院判決江只須給付94萬餘元。
判決書指出，江正吉於1980年興建西區後龍街20號磚造及鐵皮混和建物，後於2014年將該建物、土地轉售劉女，土地仲介書上還載明：「買67.2坪，每坪68萬、附贈國有、私有土地約120坪」等。
國有財產局過去一直未理會，直到去年才提民事請求，要求江應給付從1980到2014年出售前，共24年的租金損失，依公告地價調整逐年核算租金以年息5%計算，總計佔用約131坪，核算租金約510萬餘元。
江正吉辯稱，他從1988年起就主動向國有財產局提出承租或購買，1997年又提出要申租及申購，2012年又再次提出要申購，但都無法達成協議；再者，租金請求最多僅有5年期限。
台中地院審理後，認定租金請求僅有5年期限，核算江僅須給付94萬餘元。
(中時)
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