男大生第一次買春 竟是大12歲「陸籍姊姊」

應召集團在論壇中刊登的火辣照片。（葉書宏翻攝）

警方查獲七個保險套。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局安平派出所警員網路巡邏時，在某知名論壇中發現個人工作室訊息，內容中刊登多張性感火辣照片；警方14日晚間前往查緝，當場查獲33歲秦姓大陸籍女子與21歲陳姓男大生正在從事性交易，兩嫌坦承從事性交易，訊後依違反社會秩序維護法裁罰。

警方調查，秦女透過微信通訊軟體與台灣應召集團聯繫，以觀光名義來台，一下飛機就由綽號「胖子」的男子接送至新北市中和區宜安路某民宅。

應召集團在知名論壇中刊登全新個人工作室，標榜按摩、輕功、互動百分百、盡心配合完全不偷時間，1小時要價2500元，並張貼多張性感火辣、裸露「胸器」的照片。

陳姓男大生14日晚間在論壇中發現相關訊息，透過Line通訊軟體相約交易，陳男還要求對方先傳照片，直接相約在秦女位於中和區的工作室。安平派出所警員前往臨檢，當場查獲兩人在屋內從事性交易，查扣現金2500元、7個保險套等證物。

秦女供稱，每天都會有人來收款，性交易一次2500元，「胖子」要抽700元，已不記得接過多少客人。陳姓男大生說，在網路上看到相關訊息，第一次來消費。警訊後依違反社會秩序維護法裁罰，正擴大追查幕後應召集團。

(中時)