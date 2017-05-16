北韓年內可能試射洲際彈道飛彈
北韓14日淩晨再度試射新飛彈，平壤稱「火星-12」號發射成功，而韓國軍方也認為，北韓成功地發射了新飛彈。韓國中央日報16日稱，北韓距離研發能以核彈頭攻擊美國本土的洲際彈道導彈（ICBM）更近一步。
而據韓聯社報導，韓國國防部16日指出，北韓日前試射的是中遠程彈道飛彈（IRBM），性能雖比「舞水端」（火星-10號）強，但尚未達到洲際彈道飛彈（ICBM）的水準。據分析，北韓這次試射的飛彈角度大於正常發射角，如果正常發射，飛行距離可能達4500-5000公里，而洲際彈道飛彈的射程則要超過5500公里。
韓國航空大學航空宇宙、機械工學部張泳根教授預測，北韓可能在今年內進行能襲擊美國本土的ICBM發射試驗。
韓國軍方尤其關注的，就是北韓所謂的「新型液體發動機」。韓國科學技術政策研究院高級研究委員李春根（音）指出，北韓在ICBM開發中，最大的障礙就是發動機，而「火星-12」發射成功，可以看出北韓已經掌握了ICBM發動機技術。
事實上，北韓3-4月進行試射時，就是因為發動機穩定性的缺陷等，前後失敗了四次。李春根分析稱，要是 3-4個發動機捆綁在一起，推進力不僅能襲擊美國本土，甚至能將地球同步衛星發送至3.6萬多公里以上的高空。
據推測，「火星-12」上使用的發動機，就是今年3月8日在平安北道東倉里地面點火試驗中成功的大功率發動機。該發動機將推力約為80噸力（tonne force）的主發動機，還有4個輔助發動機捆綁起來。情報相關人員指出，北韓把上世紀90年代從海外引進的設計圖進行了升級。
另一方面，韓國國防部還分析稱，北韓很可能在最前沿地區發起戰術性挑釁，或進行新一輪核試等。雖然北韓豐溪裡核試場正處於隨時待命狀態，但目前尚未發現任何異常動靜。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。