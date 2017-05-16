包皮清潔不佳 恐患陰莖癌
從不尋花問柳，龜頭竟然長菜花？男子們，別羞於求醫，拖越久病情越嚴重，最後恐陰莖整根切除！
有名男子數月前發現龜頭長菜花，但他既不濫交，也不尋花問柳，求診後才知道患有陰莖癌。據自由時報，衛福部桃園醫院泌尿科莊恆彰醫師指出，陰莖癌為皮膚病變，而菜花為性病，雖然陰莖癌初期症狀與菜花幾乎一樣，但與性沒有關係。
陰莖皮膚為鱗狀細胞，若男士們不注意包皮清潔，導致藏汙納垢，長期以來，對包皮肌膚造成傷害，在長時間不斷修復、傷害的過程中，就容易導致病變，形成癌症，因此患者多為50~60歲男性。
一般皮膚癌是可以局部切除，莊恆彰醫師表示，由於陰莖皮膚過薄，無法單純切除病灶處，僅能保留安全距離，以切斷方式；陰莖癌一期患者，在切除病灶處後，雖然陰莖變短，但是還是能順利排尿及性功能正常，若是末期，恐要將整個陰莖切除。
陰經癌發生率雖不到1%，但是長期臥病在床的年長者、包皮過長的中年男子、衛生習慣不佳的族群較常發生，而病症多好發於包皮內面或是被包皮蓋住的龜頭，因此男性平時應要多注意清潔，有異狀也要盡早就醫診治。
(中時電子報)
關鍵字：男性
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。