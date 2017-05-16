包皮清潔不佳 恐患陰莖癌

男士們不注意包皮清潔，導致藏汙納垢，長期以來，對包皮肌膚造成傷害。(圖/達志影像/Shutterstock)

從不尋花問柳，龜頭竟然長菜花？男子們，別羞於求醫，拖越久病情越嚴重，最後恐陰莖整根切除！

有名男子數月前發現龜頭長菜花，但他既不濫交，也不尋花問柳，求診後才知道患有陰莖癌。據自由時報，衛福部桃園醫院泌尿科莊恆彰醫師指出，陰莖癌為皮膚病變，而菜花為性病，雖然陰莖癌初期症狀與菜花幾乎一樣，但與性沒有關係。

陰莖皮膚為鱗狀細胞，若男士們不注意包皮清潔，導致藏汙納垢，長期以來，對包皮肌膚造成傷害，在長時間不斷修復、傷害的過程中，就容易導致病變，形成癌症，因此患者多為50~60歲男性。

一般皮膚癌是可以局部切除，莊恆彰醫師表示，由於陰莖皮膚過薄，無法單純切除病灶處，僅能保留安全距離，以切斷方式；陰莖癌一期患者，在切除病灶處後，雖然陰莖變短，但是還是能順利排尿及性功能正常，若是末期，恐要將整個陰莖切除。

陰經癌發生率雖不到1%，但是長期臥病在床的年長者、包皮過長的中年男子、衛生習慣不佳的族群較常發生，而病症多好發於包皮內面或是被包皮蓋住的龜頭，因此男性平時應要多注意清潔，有異狀也要盡早就醫診治。

(中時電子報)