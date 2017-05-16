中州科大時尚系「詭遂鬼屋」讓你4月「預見」鬼

中州科大時尚系畢展「詭遂鬼屋」，陰森森的感覺。鐘武達攝。

中州科大時尚系學會娤扮鬼樣，也有嚇人的功力。鐘武達攝。

中州科技大學時尚創意設計與管理系所學創意發想將上課的教室布置成陰森的鬼屋、而且個個妝扮成恐怖的鬼樣，今天邀請全校師生一起試膽量，他們說「沒有嚇到人，就表示功力不夠強」。

農曆7月才是鬼月，時尚系4年級學生與來自中國大陸的交流的20多名學生卻都將在6月畢業 ，為了趕得上「嚇人」，他們運用學到的特殊化妝技巧創作「詭遂鬼屋」主題的畢業成果展 ，要讓全校師生在4月就「預見鬼」。

「詭遂鬼屋」由老師陳冠穎與助理陳淑瑛與學生共同構思策畫，原本生硬的課程與緊張刺激的活動結合，變得很活潑。參與製作的江冠穎說，為了這次活動，大家絞盡腦汁做造型，尤其將教室設計出多道詭異感覺的關卡，相當費功夫。

來自馬來西亞的林翠珊表示，4年大學生涯除了畢業成果展能夠充分發揮創意與全程主導外 ，這次鬼屋活動讓她非常感興趣，因此並無選修這門課的她，是主動加入「詭遂鬼屋」的行列，並擔任關卡解說。

時尚系學生的妝扮，既血腥又恐怖，師生走進「詭遂鬼屋」探究竟，膽小的是「驚聲尖叫」、大膽的人則是「驚聲尖笑」，儘管反應不一樣，但是大家都說，「大熱天進鬼屋，不覺得冷，反而都流汗了」。

(中時)