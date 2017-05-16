中州科大時尚系「詭遂鬼屋」讓你4月「預見」鬼
中州科技大學時尚創意設計與管理系所學創意發想將上課的教室布置成陰森的鬼屋、而且個個妝扮成恐怖的鬼樣，今天邀請全校師生一起試膽量，他們說「沒有嚇到人，就表示功力不夠強」。
農曆7月才是鬼月，時尚系4年級學生與來自中國大陸的交流的20多名學生卻都將在6月畢業 ，為了趕得上「嚇人」，他們運用學到的特殊化妝技巧創作「詭遂鬼屋」主題的畢業成果展 ，要讓全校師生在4月就「預見鬼」。
「詭遂鬼屋」由老師陳冠穎與助理陳淑瑛與學生共同構思策畫，原本生硬的課程與緊張刺激的活動結合，變得很活潑。參與製作的江冠穎說，為了這次活動，大家絞盡腦汁做造型，尤其將教室設計出多道詭異感覺的關卡，相當費功夫。
來自馬來西亞的林翠珊表示，4年大學生涯除了畢業成果展能夠充分發揮創意與全程主導外 ，這次鬼屋活動讓她非常感興趣，因此並無選修這門課的她，是主動加入「詭遂鬼屋」的行列，並擔任關卡解說。
時尚系學生的妝扮，既血腥又恐怖，師生走進「詭遂鬼屋」探究竟，膽小的是「驚聲尖叫」、大膽的人則是「驚聲尖笑」，儘管反應不一樣，但是大家都說，「大熱天進鬼屋，不覺得冷，反而都流汗了」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。