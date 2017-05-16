招募人才！長期照顧春季博覽會熱鬧登場
為培養長期照顧的專業從業人才，衛生福利部今天上午在亞洲大學舉辦「2017長期照顧春季博覽會」，現場進行產、學媒合，盼降低長照產業從業年齡。
「2017長期照顧春季博覽會」上午在銀髮族及亞大熱舞社的勁歌熱舞中展開，透過健康、活力與世代融合，象徵廣邀年輕人才加入長照。
衛福部次長呂寶靜喊出「起薪3.2萬」！她表示，目前長照人力缺口約5千至1.2萬，長照服務首重第一線服務人員，衛福部透過提升薪資、專業形象與人才培育、促進產學合作，盼吸引年輕人加入。
開幕活動中，呂寶靜及台中市副市長林依瑩等人一同貼出「產官學合作拼圖」，象徵三方合作培養長照人才。林依瑩說，為培養人才，台中市培育29歲以下照顧服務員，將有機會赴日本研修，且擔任服務員滿3個月、6個月分別可領1萬及1.2萬元獎金。
(中時)
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