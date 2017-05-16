環法業餘挑戰賽 9月中隆重登台

宣傳大使羅致政(左起)、自由車名將蕭美玉、巫帛宏、陳建良和法國在台協會主任紀博偉邀請大家共襄盛舉。騰風國際整合行銷／提供。（騰風國際整合行銷提供）

心中有「環法夢」的台灣業餘自由車騎士們，將有機會圓夢了！台灣首度獲得環法主辦單位Amaury Sport Organisation（簡稱A.S.O.）授權，承辦L'ÉTAPE系列的環法單站業餘挑戰賽事，9月17日將在台中后里舉行，歡迎騎士踴躍報名。

首屆環法單站台灣業餘賽16日在台中市政府舉行記者會，台中市長林佳龍、宣傳大使羅致政、法國 A.S.O. 代表Emilien BORDET、法國在台協會主任紀博偉、台灣環法業餘自行車賽協會理事長姜海南，和國內自由車名將巫帛宏、蕭美玉和陳建良等應邀蒞場，一起啟動「點亮台灣 出騎致勝」儀式。

004台中市長林佳龍(前)和宣傳大使羅致政(右二)、法國在台協會主任紀博偉(右)等貴賓一同進行「點亮台灣 出騎致勝」啟動儀式。（騰風國際整合行銷）

「自行車是台中的城市品牌，We are Giant City！」林佳龍表示，台中是台灣中心點，台灣6成5以上自行車出自台中，全台10條自行車道台中占3條，「希望透過環法挑戰賽，讓世界看見台灣、也看見台中。」

這項賽事將由ElevenSports 直播，紀博偉用流利的中文說，環法自由車大賽是法國人的「傳奇」，熱愛美食和自行車是台灣和法國的共通點，透過環法挑戰賽在台灣舉辦，也讓兩國人民更靠近。

挑戰將於9月17日在台中市后里舉行，起終點都設在麗寶樂園，分為兩組，距離144公里、限時8小時的「環法挑戰組」，報名費3,500元；55公里、限時3小時30分的「環法體驗組」2,500元。「環法挑戰組」共2,000人，「環法體驗組」共4,000人，不受理現場報名。相關賽事資訊請逕上大會官網：http://letapetaiwan.com，或可電洽(02)2736-3606。

(中時電子報)