蔡執政滿周年 徐世榮：一切承諾成選舉手段
蔡英文就職總統將屆滿一週年，外界關心總統是否會對於兩岸關係、WHA無法參與等問題做進一步回應，這一年來，各項政策滿意度也全部低於4成。對此，政大地政學系教授徐世榮今(16)日在臉書發文，痛批蔡政府只是把選前承諾當成選舉手段而非目的。
政大教授徐世榮日前曾帶隊前往民進黨中央黨部前廣場靜坐抗議，反對前瞻基礎建設特別條例草案倉促通過，在臉書上表示：蔡總統即將就職一週年，紛紛有記者問我的感想。我最想講的是：蔡總統及民進黨政府只是把民主、人權、社會公義、及環境永續當成是選舉的手段，而不是目的。
據旺旺中時民調針對蔡政府政策滿意度調查顯示，所有重大政策，包括一例一休、司法改革、年金改革，不滿意度全都遠高於滿意度，沒有一項政策的滿意度超過4成。
據《聯合報》報導，台灣如今內憂外患，外有兩岸關係、WHA的挫敗，內部則有如一例一休、年金改革、前瞻計畫等重大議題，不少人觀望總統蔡英文在520就職周年會對各項問題提出何種解方。
(中時電子報)
文章來源：徐世榮臉書
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