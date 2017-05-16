家在校旁卻不能就讀 知本溫泉村民抗議

幼兒無法在地就學，卑南鄉溫泉村民昨天到溫泉國小拉白布條抗議。（圖/莊哲權）

「家在學校旁卻不能就讀，抗議啦！」，台東縣卑南鄉溫泉國小幼兒園招生，受到外地生占去名額，多位足歲幼兒無法在地就學，數十位村民 今天到學校拉白布條抗議。教育處長劉鎮寧表示，明年度招生將改採學區幼兒優先入學。

知本溫泉國小附設幼兒園招生，20個名額昨天第1天登記就爆滿，許多父母帶著小朋友前往登記，卻連抽籤的機會都沒有，讓他們錯愕不已。今天一早，由卑南鄉長許文獻、鄉代表楊益誠，帶領數十位鄉民到溫泉國小條抗議。

許文獻表示，現行公立幼兒園招生，因規定低收入、身心障礙、原住民孩童優先入學，幼兒園又沒有學區限制，台東縣弱勢比例、原住民比例都最高，相對排擠在地居民孩童就讀權益，造成許多村民子女家在學校旁邊，卻無法就讀的現象。

抗議的家長說，他們家就在溫泉國小旁，小朋友在這長大，卻沒辦法就讀這裡的幼兒園，等到上小學後又有學籍限制，到時候跨區就讀的離開了，我們又要面臨招生不足，然後小朋友再回來又必須重新適應，這是什麼奇怪的教育政策？

教育處長劉鎮寧指出，今年招生辦法已報教育部核備，無法更改，但這幾年都有持續檢討，也有發現學區幼兒無法順利就讀的問題，因此明年招生辦法將改變，第一順位為學區內特殊條件幼兒，第二順位為學區內一般生，若還有名額，再開放學區外幼兒就讀。

(中時)