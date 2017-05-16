卡爾文森號罕見停留超過半月 南韓海軍：繼續參加演習

卡爾文森號日前參加美韓共同演習。(圖/美聯社)

南韓海軍今天在國防部例行記者會上表示，美軍卡爾文森號(USS Carl Vinson CVN-70)核動力航空母艦打擊群，將繼續留在朝鮮半島一帶水域，參加南韓與美國的聯合演習，演習結束的日期尚不確定，而該打擊群的歸期也未定。

據《韓聯社》報導，美軍卡爾文森號航空母艦從4月29日就抵達朝鮮半島海域，並開始參與南韓和美國的聯合演習，而過去美軍航母很少在朝鮮半島附近海域逗留超過半個月，這次的狀況實屬罕見。此舉被解讀為是南韓和美國一致認為，遏制北韓周日試射彈道導彈的挑釁是非常必要的。

雷根號返回橫須賀美國艦隊基地。(圖/美聯社)

稍早日本《讀賣新聞》報導，目前在橫須賀基地地雷根號(USS Ronald Reagan CVN-76)航空母艦將抵達朝鮮半島，將和卡爾文森號替換，或是會合共同在朝鮮半島海域警戒。而雷根號原定昨天就要出港，但因為機件維修的關係延至今天出港，下午1點30分左右，搭載3100人出港，執行西太平洋警戒任務。

(中時電子報)