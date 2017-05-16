新航70週年優惠票價 歐洲16城市票價3萬以下
為歡慶新航全球營運70周年，新加坡航空與樟宜機場集團聯手推出從臺灣出發往返全球眾多熱門航點的優惠票價，旅客不但可以享有優惠票價實現夢想中的旅程，還可體驗新加坡樟宜機場的各項設施及購物優惠，台灣飛往歐洲16各主要城市，票價含稅費都在3萬台幣以下。
旅客可以享有優惠票價實現夢想中的旅程，例如新加坡8,238元起、馬爾地夫28,058元起、斯里蘭卡22,308元起、巴塞隆納25,728元起、哥本哈根27,728元起、倫敦29,528元起、巴黎26,748元起、法蘭克福29,728元起，還可獲贈最多新幣70元的樟宜機場購物券，體驗新加坡樟宜機場的各項設施及購物優惠。
新航的全球飛航網路提供各種旅遊選擇，探索花園城市新加坡、在馬爾地夫徜徉水晶般的湛藍海洋、沉浸在充滿迷人風情的斯里蘭卡，您也可以選擇新航歐洲航點，漫步在熙來攘往的城市街道、享受購物血拼或體驗各種美食佳餚。精彩多樣的旅遊選擇，讓您輕鬆開啟夢想中的旅程。
經濟艙超值優惠票價包含30公斤託運行李額度、精心準備的機上餐飲，以及包括最新賣座電影、電視節目、音樂與遊戲等超過千種機上娛樂選項等，進一步提供豐富的旅程體驗。
新航將於官網及合作旅行社，提供從臺灣出發前往熱門航點的超值優惠票價。
銷售日期 2017年5月15日至2017年6月30日，適用出發日期2017年6月1日至2017年12月15日。優惠票價不適用於部份出發日期，且機位有限。
依據「樟宜中轉禮遇」，即日起至2018年3月31日止，所有在新加坡轉機的旅客均可獲贈新幣20元的樟宜機場購物券。
為慶祝新航全球營運70週年，樟宜機場更針對這一波的優惠，加碼提供額外新幣50元的機場購物券給從臺灣出發往返新加坡或於新加坡轉機的前700名新航旅客。
有了這些超值的優惠，現在正是計劃下次假期的最佳時機。請瀏覽官網或洽詢旅行社。
(工商)
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