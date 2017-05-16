竹北市3至6歲幼兒教育補助金發放

新竹縣竹北市3至6歲幼兒教育補助金發放，2日起開放至5月19日止於竹北市農會發放，竹北市長何淦銘（後左二）關心發放情形。（陳育賢翻攝）

陳育賢／竹縣報導

新竹縣竹北市3至6歲幼兒教育補助金發放，今年度符合資格的人數共有9410人，5月2日起並開放至5月19日止於竹北市農會發放，截至15日止，尚有3456人未領取，市長何淦銘籲請家長提早領取，以免過期失效。

竹北市公所表示，2017年度3至6歲幼兒教育補助金領取規定，凡2010年1月1日至2013年12月31日設籍於竹北市的幼童及父或母（法定監護人），於2014年12月31日前設籍於竹北市且繼續居住者，均符合領取資格。

因領取人數眾多，為避免擁擠，請民眾攜帶領取人身分證、印章及領取通知單，依通知單所排定日期前往領取，詳情可至竹北市公所網站查詢或電洽竹北市公所社會課，電話：03-5515919分機129。

(中時)