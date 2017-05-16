陸6月起 快遞派送費上調

《三湘都市報》報導，圓通、申通、中通、韻達、百世、天天快遞近來十分默契，紛紛在企業內網發佈《關於全網派費調整的通知》，從6月1日起，所有派件網點的派費在原有基礎上上調0.15元人民幣。

快遞業價格上漲一直被認為是敏感話題。2016年末，廣東圓通、中通等5家快遞公司就因為協同漲價收到廣東省發改委65萬元罰單。

阿里研究院專家表示，以郵政局公佈資料測算，快遞費用在過去十年下降了一半。隨著電商的繁榮和中國人口紅利的完結，這種低價扭曲的快遞價格業態早該得到改革。雖然此輪調整是針對派費，且漲幅很低。但0.15元只是個開始，其透露的是快遞業價格調整的重要信號。

(旺報)