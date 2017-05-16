當了13年幽靈人口 高小妹如願上學
在台出生13年竟無身分！新北市三重區60歲高姓男子14年前欠下近百萬元卡債，唯恐債留子孫，獨生女出生時未報戶口，導致高小妹13年來因沒有身分，無法就醫、上學，直到日前新北市議員邱婷蔚介入協助，正向戶政單位辦理身分證明，並暫時讓高小妹寄讀於光榮國小，一償上學夢。
邱婷蔚指出，高小妹是家中獨生女，13年前出生時因高爸爸已揹負百萬元卡債，因擔心連累高小妹繼承其債務，當下與菲律賓籍的的妻子協議不幫高小妹報戶口，卻因此讓高小妹成為幽靈人口，無法享有台灣的社會福利及就學的權利。
隨著高小妹逐漸長大懂事，從沒上過學的她4年前開始向父親要求上學，高爸爸心疼孩子求知慾，只好每個月支付4000元讓高小妹去安親班上課，卻反讓高小妹好奇詢問「為什麼同學都可以到學校上學？」讓高爸爸愧疚不已，轉而向邱婷蔚求助。
邱婷蔚表示，經上周聯繫市府相關主管機關，已安排高先生跟高小妹進行DNA親子鑑定，目前正持續協助其取得身分，並先讓高小妹暫時在光榮國小寄讀，相關後續的安排還在進行中。
光榮國小校長林九牧說，13歲的高小妹本應就讀國中1年級，但因過去她從未上學，僅在安親班接觸國小相關課程，因此目前先安排她寄讀6年級。高小妹雖然生性較害羞，但上課4天來適應狀況不錯，在班上同學眼中宛如明星一般受到歡迎。
終於盼得正常上學的日子，高小妹靦腆的說：「很開心」，喜歡畫畫的她也親自畫下邱婷蔚的畫像，並寫下「謝謝邱議員」後送給本人，讓邱婷蔚大為感動。
(中時)
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