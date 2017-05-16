地下錢莊吃人夠夠 強逼簽本票還利息

吃人夠夠！40歲吳姓男子與23歲林姓男子，經營地下錢莊多年，四處牟取不法暴利，得知新竹市開設理髮店的林男急需用錢，便透過報紙商借18萬，未料不到1周，林男陸續登門造訪，強迫林姓老闆簽支票、本票，擅自拿走其印章、存摺等物品，共計收取36萬2000元利息，15日第二警分局獲報前往埋伏，趁交易時上前逮捕，全案依違反重利罪嫌送辦。

(中時)