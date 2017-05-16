不是詐騙！ 郵局隨函附卡是真的

中華郵政公司說，這張通知單和隨函附寄的續卡都是真的。（圖／中華郵政公司提供）

近來Line群組廣傳訊息，指稱中華郵政公司隨函寄上新卡是詐騙集團行為，中華郵政公司特別澄清如下：

本公司已於105年6月開辦郵政VISA金融卡郵寄續卡作業。

一、本公司自105年6月起，已針對郵政VISA金融卡將到期且半年內有刷卡之客戶主動寄發續卡卡片及通知函，客戶可利用ATM開卡或臨櫃開卡。

二、近日網路誤傳收到續卡通知是詐騙集團所為，特此澄清。您如接到本公司的通知函，可依函上說明辦理開卡，若有疑問，請電洽本公司客服專線：0800-700-365(手機請撥付費電話04-2354-2030)。

(中時)