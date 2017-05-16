環法業餘賽 每年吸引15000人參加

001台中市長林佳龍(中)力邀車友報名參加9月17日環法單站業餘挑戰賽。（騰風國際整合行銷提供）

1903年創辦的環法賽（Le Tour de France），是全球自由車最頂尖的賽事。主辦單位A.S.O.於1993年開放經典賽道，供全世界業餘車迷體驗，造成另一波熱潮，每年報名都瞬間「秒殺」，吸引多達15,000人參加。

2015年A.S.O.首度走出法國，在英國倫敦舉辦第一次環法單站業餘挑戰賽，同樣引發熱烈迴響。截至2017年為止，全球已有超過13個區域在當地舉辦L'ÉTAPE系列的環法單站業餘挑戰賽事，獲得當地自行車愛好者的支持及參與。

全球自行車旅遊蔚為趨勢，法國一年有2,500萬人次自行車遊客，近年不少國外觀光客也慕名台灣之美，專程來台自行車旅遊。

第一屆L'ÉTAPE TAÏWAN賽道選定氣候穩定、風景明媚的大台中。大台中地區不僅擁有豐沛觀光資源豐沛，也是自行車製造產業重鎮，透過環法台灣單站賽事結合，可以推動大台中的城市觀光，也進一步宣傳2018世界花博在台中。

(中時電子報)