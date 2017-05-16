Afternoon Tea說掰掰~預計明年底前陸續撤出台灣!

Afternoon Tea TEAROOM日式風味午茶是許多女性消費者最愛。（圖片提供／Afternoon Tea）

Afternoon Tea LIVING販售居家生活用品，帶有濃厚日本風。（圖片提供／Afternoon Tea）

統一超商與日本SAZABY LEAGUE集團合資成立品牌「統一午茶風光Afternoon Tea」驚傳明年退出台灣市場。此消息已獲統一超商證實，Afternoon Tea授權合作至今，因考量市場整體營運狀況，雙方同意明年約滿後不再續約，各百貨門店結束營業時間將另行公布，預計明年底前撤出台灣市場。

Afternoon Tea自2007年秋季進軍台灣，旗下分為LIVING與TEAROOM兩大事業體，提供日式居家生活用品與精緻日式午茶，將日本細膩生活態度引進台灣，女性為主要消費客群，目前於新光三越、大遠百、SOGO、微風廣場及統一時代百貨等設櫃，全台共15間門市。

(中時)