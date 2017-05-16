2000噸級海洋研究船「勵進」 明年9月科學首航

國研院今日舉行「勵進」海洋研究船下水記者。（國研院提供）

國研院今日舉行「勵進」海洋研究船下水記者。（國研院提供）

國研院海洋中心向新加坡船商購置、於越南胡志明市建造的「勵進」海洋研究船，已於5月7日在胡志明市舉行過下水典禮，預定2017年底將全部完工並返航台灣，並訂於明年9月展開科學首航正式營運。

國研院表示，「勵進」研究船英文名為LEGEND，噸位級數2580噸，巡航速度可達12節，滿載船況下能滿足海上30天的作業要求，未來將配置19名船員，並可搭載24名研究人員進行海上調查研究任務。

國研院指出，為了符合高標準的安全考量，「勵進」研究船船身與船底採用雙層船殼打造，船艙設計了減搖水櫃，以追求更高的航行穩定度，此外，左右兩船舷各配有高乘載量之救生艇與救生筏，足以提供全船總人數的4倍人數逃生使用。

國研院表示，「勵進」研究船還有許多特殊的設計，例如先進的全迴轉式推進器、電力推進系統及動態定位系統、船底掛艙式聲納、較大的後主甲板及數量龐大的繫固螺絲孔等，皆可大幅提升海洋調查研究工作的能力與效率。

國研院指出，「勵進」研究船配備了國研院海洋中心3000公尺工作級水下遙控無人載具（ROV），另配有數種岩心採樣器，以及高精度與全深度海底地形測繪聲納系統，這些設備將是台灣海洋科學研究的重要工具。

國研院表示，「勵進」研究船預定於2017年底交船，之後立即進行營運前測試與訓練，預計於2018年9月舉行科學首航，並正式營運，期待「勵進」研究船在全球氣侯變遷、能源探勘與地質災害等議題，能提供更多探測能量，在離岸風電的產業應用方面，能提供更精細的海底地形與地質剖面資料，也能支援政府進行國土調查。

(中時)