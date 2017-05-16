小麥為十大過敏食物 消基會提醒麵粉應標示警語

小麥高居國人十大過敏食物第2位，消基會抽驗市售20件高筋麵粉，雖未檢出偶氮二甲醯胺（Azodicarbonamide）、過氧化苯甲醯（Benzoyl Peroxide）添加物有違規情形，不過仍有半數樣品未有「建議標示」過敏原警語，消基會建議業者應加註標語。

手做麵包夯，但市售麵粉最擔心添加品質改良劑，依食藥署相關規範，允許偶氮二甲醯胺添加於麵粉用量為45 mg/kg內，過氧化苯甲醯添加於麵粉用量則為60 mg/kg內，消基會抽驗20件高筋麵粉，添加物結果都是未檢出，全數符合《食品安全衛生管理法》規定。但在標示部份，有高達10件樣品未有「建議標示」過敏原警語；而在成份標示的部份，則有5件註明高筋麵粉，而非「原料」小麥，仍有不妥之處。

消基會指出，雖然含有麩質的穀類及其製品的過敏原警語標示，規定為「建議標示」而非「強制標示」，但今年4月，國內醫療機構公布去年1533筆慢性食物過敏檢測數據分析結果，國人前十大過敏食物，小麥高居第2位，因此，對於含有麩質的食品，業者仍應於商品外觀清楚標示含麩質過敏原警語，讓商品資訊更透明。

此外，消基會董事長游開雄指出，偶氮二甲醯胺的代謝物氨基脲，在動物試驗中，證實具有致癌性等，歐盟已經禁止麵粉中添加；可使麵粉外觀較白的過氧化苯甲醯，化學性質不穩定，會產生防腐劑苯甲酸，長期食入過量，恐導致腹瀉與皮膚過敏等症狀，歐盟同樣禁用，建議主管機關應盡速修改法令，剔除這2項添加物合法性。

(中時)