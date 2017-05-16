有譜！日本準備加入亞投行

日本自民黨幹事長二階俊博(Toshihiro Nikai)。(圖/美聯社)

日本自民黨幹事長二階俊博(Toshihiro Nikai)昨日(15日)在北京酒店與《日本經濟新聞》(Nikkei)記者隨行訪談時表示，日本對於參與中國主導的亞洲基礎設施投資銀行(AIIB)表示積極態度，並且說已經做好加入亞投行的心理準備。

根據《路透社》(The Reuters)報導，日本執政黨資深官員二階俊博表示，日本已經準備好加入亞投行，目前最重要的就是做出這個重大決定。

二階俊博說，目前的關鍵是日本最快會在什麼時間點做出決定，加入亞投行。

二階俊博是自民黨的重量級人物，日前在北京參加一帶一路高峰會，今日將與中國國家主席習近平，針對中日關係和北韓緊張局勢，進行會談。

日本首相安倍晉三。(圖/美聯社)

日本首相安倍晉三(Shinzo Abe)周一(15日)也在接受CNBC訪問中表示，如果對於亞投行管理方式的疑慮，能夠獲得解決，就有可能加入亞投行。安倍說，就目前階段而言，日本仍會密切觀察亞投行的營運方式。

根據日本時事通信社報導，安倍15日在一電視節目中表示，對於加入亞投行的態度可能已經轉向，但前提是亞投行必須有良好的自我運作方式、可持續的貸款和收款，以及消弭環境社會影響因素等等，在這些條件下，安倍對於加入中國主導的亞投行，立場已經做好轉變。

(中時電子報)