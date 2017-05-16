施打恐暴斃、生長不良 10萬劑黑心疫苗重創養豬業

原廠疫苗警語及製造商字體有以粗黑標註，涉案偽藥則無。（防檢局提供）

離譜！有不肖業者將原廠環狀病毒疫苗加水稀釋，轉售10萬劑給豬農牟利，豬隻施打黑心疫苗後出現暴斃、生長遲緩等問題，重創中南部養豬業生計。豬農痛斥業者黑心，會依每隻幼豬3000元售價為準提告求償。農委會表示，後續會協助治療有後遺症的豬隻。

養豬協會秘書長張生金表示，環狀病毒是豬農一大困擾，假如沒打疫苗，幼豬受感染後死亡率逼近7成，直到3年前，藥商百靈佳所製的環狀疫苗進口後，豬農發現施打效果相當顯著，幼豬死亡只剩下零星個案，整體育成率提升不少，因此該牌疫苗深受豬農信任。

張生金指出，大約從2年前開始，有豬農反映使用環狀病毒疫苗後，發現異常，有幼豬施打沒多久就暴斃，殘活下來豬隻則有生長緩慢的問題，以前飼養180天左右就能達到120公斤重，此後須多養60天才能成長到類似規格，飼養成本提高不少，豬農懷疑問題不單純，產銷體系與政府聯手追蹤，終於讓黑心疫苗曝光。

張生金表示，正牌疫苗每劑75元，但黑心疫苗售價落在65至74元之間，價差實在不大，導致豬農以為是大量購買可以得到優惠折扣，進而失去戒心，受害地區多為雲林、彰化、屏東等地。

雲林地檢署表示，經過偵辦發現，是一名王姓嫌犯購買原廠疫苗以清水高度稀釋，再偽造藥廠及農委會的封緘裝瓶，交由沈姓嫌犯轉賣，粗估兩人已銷售10萬劑以上的黑心疫苗，不法利得約2500萬元，現已將兩人羈押。

雲林縣養豬協會理事長王森彥指出，使用到黑心疫苗的豬農們非常生氣，將依每隻幼豬3000元的價格為基準，計算自身損失多少再提告求償，協會也將開會討論此事，研議是否由協會代表統一提出告訴。

農委會畜牧處副處長王忠恕指出，此次端午節前豬源供應短缺，和黑心疫苗打擊幼豬育成率多少也有關係。農委會防檢局副局長施泰華表示，環狀病毒會豬隻抵抗力下降，引發多重感染，最嚴重將導致死亡，因此才需要施打疫苗加以保護，防檢局將追蹤找出受害豬場，協助治療這些打過黑心疫苗導致後遺症的豬隻，也會加強動物用藥品的稽查，杜絕非法假藥。

(中時)