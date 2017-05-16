馬桶為何要常洗？靈能力者：有「廁所之神」

靈能力櫻井識子根據自身經驗，要大家勤於打掃廁所，別對「廁所之神」失禮。(圖/shutterstock提供)

一般家庭多久才洗一次馬桶？大多是等到看出髒汙、發出惡臭才洗，但事實上，馬桶最好有一點髒，就要馬上清洗乾淨。出身於靈能世家的靈能力者櫻井識子說，「廁所之神」是存在的，要隨時為祂著想，維持空間乾淨、芬芳。

櫻井識子在《風傳媒》撰文指出，在自己的經驗中，廁所有神存在，祂形體模糊，像由雲彩、晚霞組成。一般來說，人類走進廁所後，祂會立刻往天花板移動，騰出空間讓人使用，待廁所使用完畢後，祂才會自天花板降回原位，繼續守護這個空間。

為何會說維持馬桶乾淨、廁所空氣芬芳非常重要？櫻井識子說，我們上完廁所，神明幾乎都會馬上回來，若不立即在如廁後噴些除臭劑、處理異味，「祂不就每次要聞到這麼臭的味道」？用臭味對待神明，是非常失禮的一件事。

櫻井識子說，當自己確實執行維持廁所芬芳、不讓馬桶沾到髒汙的任務後，感覺財運逐漸變好。她在《與神連線：靈能世家親身實證！這樣聽見神的聲音》一書中也有提及，在廁所許願可以讓神聽見、廁所與財運確實有部分連結等。

(中時電子報)