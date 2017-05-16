世大運賽前淨化治安　北市刑大查獲20支槍

台北市政府警察局刑大副大隊長余永廉16日說明北市「護城掃槍」行動績效，供查獲20支長槍與短槍。（記者林瑞益攝）

2017年台北世界大學運動會將於8月19日開幕，台北市政府警察局刑大16日宣布，從5月4日今共查獲20支長槍、短槍與一批彈藥。

警方表示，台北市長柯文哲特別要求警察局積極規劃「2017臺北世大運賽前淨化治安工作」專案，以維持城市良好治安形象。

近年來坊間模型店、生存遊戲店販賣之模型槍、操作槍製作精細且取得容易，致不法分子常利用該類槍枝換裝槍管、撞針等方式，改造出具殺傷力之槍枝。

(旺報)