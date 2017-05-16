金門尚義區段動工 社會、青年住宅有譜

金門尚義區段徵收工程今舉辦興工動土典禮，將規畫社會、青年住宅共240戶。（李金生攝）

陳福海縣長遵循古禮祭拜，祈求工程進行順利。（李金生攝）

紅土滾滾的尚義區段，期待一個全新的遠景。（李金生攝）

陳福海縣長（左）在主持動土的鏟子簽名留念。（李金生攝）

縣府以辦「喜事」的規格，舉辦尚義區段徵收工程動土典禮。（李金生攝）

金門開瑄國小附近的尚義區段將規畫全島首批社會住宅、青年住宅共240戶，縣府今（16）日舉辦徵收工程興工動土典禮，期待1個全新遠景的來到。

總面積約7.61公頃的尚義區段，其中私有地共23筆，占比約14％，其餘均為公有地。在縣林務所協助勘選和移植具經濟價值的林木，並由承商完成整地等前置作業後，今天由縣長陳福海親自主持徵收工程興工動土典禮，工期400日曆天，預計明年5月13日完工。

根據縣府的規畫，該區段約4.31公頃將做為闢建住宅區的用地，占全區面積約56.64％，另有公園、綠地、廣場兼停車場、道路等公共設施用地約3.30公頃。

住宅區則規畫全島首批社會住宅、青年住宅各1棟，均為7樓建築各120戶。其中，社會住宅提供弱勢鄉親，只租不賣；青年住宅則以出售方式處理。

縣府表示，尚義區段徵收工程將依據區段徵收、平均地權和土地徵收的相關法規辦理，以提供都市整體發展所需用地，並在完善公共設施的條件下，營造發展新社區的優質空間環境。

縣府強調，社會住宅與青年住宅的規畫興建，可讓弱勢鄉親獲得更妥善照顧，也可以滿足青年人的居住需求，兌現陳福海縣長有關居住正義的競選承諾，以及「社會住宅福利島」的建設理念。

尚義區段的基地位居要衝，交通四通八達，周邊鄰近開瑄國小、金門機場和金門工商休閒園區（台開風獅爺商店街），未來串連一氣蓬勃發展，遠景相當讓人期待。

(中時)