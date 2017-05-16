金門尚義區段動工 社會、青年住宅有譜
金門開瑄國小附近的尚義區段將規畫全島首批社會住宅、青年住宅共240戶，縣府今（16）日舉辦徵收工程興工動土典禮，期待1個全新遠景的來到。
總面積約7.61公頃的尚義區段，其中私有地共23筆，占比約14％，其餘均為公有地。在縣林務所協助勘選和移植具經濟價值的林木，並由承商完成整地等前置作業後，今天由縣長陳福海親自主持徵收工程興工動土典禮，工期400日曆天，預計明年5月13日完工。
根據縣府的規畫，該區段約4.31公頃將做為闢建住宅區的用地，占全區面積約56.64％，另有公園、綠地、廣場兼停車場、道路等公共設施用地約3.30公頃。
住宅區則規畫全島首批社會住宅、青年住宅各1棟，均為7樓建築各120戶。其中，社會住宅提供弱勢鄉親，只租不賣；青年住宅則以出售方式處理。
縣府表示，尚義區段徵收工程將依據區段徵收、平均地權和土地徵收的相關法規辦理，以提供都市整體發展所需用地，並在完善公共設施的條件下，營造發展新社區的優質空間環境。
縣府強調，社會住宅與青年住宅的規畫興建，可讓弱勢鄉親獲得更妥善照顧，也可以滿足青年人的居住需求，兌現陳福海縣長有關居住正義的競選承諾，以及「社會住宅福利島」的建設理念。
尚義區段的基地位居要衝，交通四通八達，周邊鄰近開瑄國小、金門機場和金門工商休閒園區（台開風獅爺商店街），未來串連一氣蓬勃發展，遠景相當讓人期待。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。