開車撞死父親 新北不肖子遭起訴

孫姓男子開著父親的車子從背後高速追撞，導致擋風玻璃正面碎裂，父親送醫後宣告告不治，檢方依法起訴。（資料圖片）

25歲男子孫延年，今年3月19日下午5點多，與父親在車上發生口角，父親憤而下車步行，兒子竟然開車從後方撞擊父親，事後，還將車子藏在家中，自己逃逸無蹤，檢察官依殺害直系血親尊親屬罪起訴，孫恐面臨死刑或無期徒刑。

檢方調查，61歲的死者孫松鶴當天開車載兒子出門，車上一直叨唸兒子，穿著「太邋遢」，又要求兒子出門應該要好好打扮一下，導致兩人相處嫌隙，孫先揮拳打飛父親的眼鏡，孫父一起之下停車拿起公事包離開，兒子坐上駕駛座開車回家，途中想到還要去找朋友，將車子繞回兩人爭吵的地方，發現父親走在路邊，盛怒下開車從背後高速追撞。

5點36分，孫松鶴無預警遭車輛從背後撞擊，整個人彈起掉落在車頭引擎蓋上，隨即墜落地面，兒子並沒有立即報警，反而往高路公路交流道逃逸，經路人發現，將孫父送醫後，晚間7點多，因頭顱損傷、腦幹橫斷，醫院宣佈死亡。

據了解，孫本身有手好閒，在大陸無所事事，父親要求他返台當兵，兩人從今年2月同住在新北市汐止區，期間時常口角，因而導致這場逆倫悲劇，孫雖坦承犯行並表示後悔，檢察官認為是故意殺人依法起訴。

(中時)