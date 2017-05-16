前瞻建設 教育領域4年235億元

政府推動前瞻建設，教育領域未來4年將有235億元挹注！教育部次長林騰蛟今天說，教育前瞻的經費，90億元放在學校數位建設、45億元用在城鄉建設、100億元則要推動體育設施的改進。

林騰蛟說，學校數位建設方面，主要改善學校頻寬、無線網路、普通教師資訊化等；至於城鄉建設，則是要營造友善育兒環境，配合各縣市學校老舊校舍整建，將空出來的基地用來建幼兒園，同時活化校園空間，做為社區學習中心、資訊站及體育休閒站等。

林騰蛟說，未來4年，將投入100億元投入體育領域，包括改善各地體育場館、基礎運動設施、建置水域相關設施及自行車道等。

(中時)