中信金融學院與二官辦合辦「瘋棒球學英語」
棒球場上的激情演出令人熱血，但耳熟能詳的棒球術語英文又該怎麼說呢？中信金融管理學院攜手台南市政府合辦「瘋棒球學英文」系列活動今天正式啟動，中信兄弟明星球員也到場揮出象徵教育公益的「紅不讓」，希望點燃台南孩子對棒球及學習英語的熱情。
世界盃少棒錦標賽7月即將在台南登場，中信金融管理學院響應市府政策，結合英語教育資源，提供校內ICRT專業師資，希望為小學生們帶來正統又道地的「棒球英語」。
市府第二官方語言專案辦公室主任、副祕書長劉世忠說，台南這座城市因棒球而偉大，不管是瘋棒球還是學英文，最重要的就是態度，感謝中信金融管理學院與市府共同舉辦「公益英語棒球營」，讓孩子們以遊戲的方式學習英文。
今天的啟動儀式會場上，不但有外籍老師與協進國小小朋友進行有趣的棒球英語對話，中信兄弟職棒隊明星球員林威助、許基宏、林恩宇、詹子賢等人，更以「英語棒球大使F4」友情站台，力挺基層棒球及英語教育，還進行有獎徵答贈送簽名球，炒熱現場氣氛。
「瘋棒球學英文」啟動儀式，由劉世忠、中信金融管理學院校長施光訓、4位中信兄弟球員一起揮出全壘打，鼓勵下一代的孩童們多打棒球、獲得英語學習樂趣，也增進他們的國際視野。
(中時)
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