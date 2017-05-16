台商妻外遇人夫 簡訊稱「相見恨晚」判賠20萬

韓姓女子丈夫在中國大陸經商，2016年3月透過通訊軟體「微信」認識沈姓人夫，兩人一見如故，多次私下相約出遊，甚至發生性關係。沈妻發現老公外遇後，憤而對韓女求償80萬。沈男坦承不倫戀，出示與韓女的簡訊「你老婆真的很有大量」。新北地院今判韓女須賠沈妻20萬元。

沈男出庭時，坦承不倫戀，還出示與韓女的對話紀錄「相見恨晚、很想念你」；韓女則主張，跟沈男只是朋友關係，沈男認為她孤身在台，才會多次邀約她吃飯，兩人並無發生性關係。沈妻見她有些積蓄，才會提告要錢。

新北地院今(16)日判韓女須賠沈妻20萬元。可上訴。

(中時)