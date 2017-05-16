台灣最大最美豆娘 白痣珈蟌大發生
南投縣魚池鄉澀水後山生態豐，林務局規畫「侏儸紀公園」受歡迎，假日常有遊客探訪健行。最近該地豆娘大發生，白痣珈蟌、棋紋鼓蟌翩然飛舞，從澀水1號橋解說牌到水上平台族群密度驚人，有時才走了3、40公尺，就可以遇到4、50隻飛起！
澀水社區行政區域隸屬於魚池鄉大雁村、位處日月潭經管區內。村長謝棟漢、生態解說員葉建興表示，農委會特生中心曾針對後山溪流「水上平台」周邊作過調查，發現山溝和草澤地，豆娘、蜻蜓種類多達50多種；其中色澤鮮豔、體態優雅的白痣珈蟌體長8公分，是本土最大隻的豆娘。
謝棟漢說，該地豆娘大發生現象每年約有2或3波，5月梅雨前後會有1次，暑假及中秋前後數量也不少，除了翅膀寶藍、身體帶綠色金屬反光的白痣珈蟌之外，短腹幽蟌及稀有種長痣絲蟌、特有種纖紅蜻蜓，以及迷你型豆娘棋紋鼓蟌，也常驚豔現蹤。
(中時)
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