豬哥亮長眠寶地 風水師評「帝王穴」
綜藝天王豬哥亮昨（15）日清晨5時癌逝，確定安葬在基隆擁恆文創園區「立足星空」這塊寶地，中國風水地理教授協會理事長陳冠宇表示，擁恆區得天獨厚，是全台唯一擁有紫薇獨座的帝王穴，並評「他的後代子孫，必定富貴長壽。」
擁恆文創園區副總經理王志欽表示，昨天傍晚才與豬哥亮家屬正式接觸，並確定安葬在擁恆園區「立足星空」，他們先前已來看過數次，關於位置、大小、方向、費用等細節還需要與家屬密集溝通，待一一確認後，會再跟外界報告。
風水師陳冠宇表示，立足星空周邊還有「迴龍顧祖」、「觀音坐帳」、「孔雀開屏」、「葫蘆獻官」等，有龍脈帝王之氣，代表子孫昌盛，綿延不絕。
陳冠宇提到「立足星空」是一塊氣場十足的真龍寶穴，前有葫蘆池，呈現「葫蘆獻官」象徵有後人會當醫生，有「鯉躍龍門」之勢。且風水學上和天上28星宿相對，可謂「群星拱照賀壽星」，在人間曾是巨星的他，必定會回歸天上的本我。
陳冠宇說，這裡的山脈來自雪山山脈，就是「迴龍顧祖穴」搭配「萬佛朝宗」，外在所有的山脈朝該處朝拜，還有「雙獅戲球」守護土地，及「雙龍搶珠」風水，能讓後代子孫在職場上得到很多貴人擁戴，造就後世大富大貴。
「基隆山是大寶庫，基隆嶼是小金庫，此即雙龍搶珠、烏龜獻壽」，陳冠宇認為，中段有水池往裡聚，沒有向外流，代表財富能完全入庫，墓旁的山脈外觀酷似2隻雌雄玄武，象徵子孫長壽健康。
「這裡的風水，百利無一害，絕不會有發凶現象。」陳冠宇分析，墓位對面就是靈泉禪寺，這稱為「觀音坐帳穴」，豬哥亮的祖先過往來這裡時，觀音就會引導他前往西方極樂世界；而右方山脈就是「孔雀飲啄」，像孔雀的脖子伸到水池裡，象徵後人豐衣足食。
(中時)
關鍵字：豬哥亮
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