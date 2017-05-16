垃圾不斷從國道飛落 埔里農民好心驚
在國道六號下工作的農民，經常有不明物體從天而降，沒公德心的駕駛人，因隨手丟棄垃圾，讓農民飽受無限困擾，鎮民代表潘英輝16日轉述農民的怒吼「難道下田工作，也要我們戴安全帽嗎？」
國道六一向被譽為「全台最美麗的國道」，其中愛蘭交流道有座造型特殊的脊背橋，也成埔里重要新地標，但在附近耕作的農民，在國道通車後，郤要飽受垃圾從天而降，隨時被砸的威脅。
埔里鎮代潘英輝表示，愛蘭交流道周邊都是茭白筍田，因環型匝道並無路肩緩衝，道路下方就是農田，不守公德的駕駛人，常將喝完飲料瓶、寶特瓶、甚至玻璃瓶的提神飲料，就從匝道丟下，直接丟進農田中，讓農民下田工作都要提心吊膽，擔心被砸到，萬一被砸，丟的人早已揚長而去，只能認「衰」。
潘代表除籲請駕駛人遵守公德，他並表示，要建議高公局在兩側加裝防護網，以保護農民免於經常處在無辜被砸的恐懼感。
(中時)
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