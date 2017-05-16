幫派與角頭為職賭宣戰 警方肅槍化解火併

台北市警方執行護城掃槍專案，一周內就查獲18把各式黑槍，成果豐碩。（張企群攝）

四海幫綽號「小鳥」的21歲張姓黑道分子，因與內湖角頭爆發網路簽賭球板糾紛，調集大批槍枝準備與對方火併，所幸警方早一步掌握情資，上周前往張男位於北市內湖區的頂樓軍火庫搜索，當場起獲制式及改造手槍各一把、子彈55顆，及時遏阻一場幫派大火併。

鑑於2017台北世界大學運動會將於今年8月19日開幕，為積極淨化賽前治安，台北市警方於5月4日至11日特別規畫「護城掃槍」專案，積極掃蕩製槍場所，瓦解非法改造工廠，並針對轄區易發生槍擊案件、治安顧慮場所及特定對象，執行臨檢、查察、掃蕩、檢肅工作，專案期間一周內就查獲3把制式及15把造等各式槍枝18枝，成果頗為豐碩。

其中，四海幫綽號小鳥的張姓成員，因與內湖角頭因網路職棒簽賭球板糾紛，嗆聲要與對方宣戰，並積極調集大批槍械準備火併，所幸台北市刑警大隊偵三隊及早獲得情報，展開蒐報，成功掌握張嫌將槍械藏放在內湖區他承租的頂樓加蓋房屋，順利從天花板起獲2把手槍及包括傷殺力強大的達姆彈等55子彈，成功消弭一場幫派火併。

(中時)