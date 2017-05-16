走出去推銷 屏縣啟動行動博物館
屏東縣政府響應518國際博物館日，有別以往嘉年華式的館方盛大慶祝，這次各館採團體作戰模式，以一卡皮箱裝載著文化精華，走到外縣市進行分享，目前選定台中、台南與雲林等地試辦，用自己的故事，實踐讓「屏東走出去，外地客走進來」。
屏縣府文化處長吳錦發指出，國際博物館協會將每年5月18日訂為「國際博物館日」，讓民眾認識博物館在現代社會中所扮演的重要角色，台灣在國際中被稱許雖館舍不大，但豐富密集，展現文化多樣性。
屏東尤其具備這特色，包括客家、原民、河洛、外省等13處跨族群文化館舍，承載在地故事與生活面貌，過去2年的博物館日主要以聯展與市集方式慶祝；今年則選擇主動出擊至外縣市集體行銷，透過各館文創商品，從客家粄條發想的面帕粄毛巾、戲曲故事「尪仔標」杯墊等，拉近民眾距離。
以一首古調作為開場介紹，三地門鄉原住民文化館駐館人員柯美金強調，人家不來，我們就主動走出去，排灣族及魯凱族人文薈萃，透過排灣三寶琉璃珠、禮刀與陶壺，為民眾上一堂原民歷史課，希望讓他們體驗原民文化，進一步邀請來部落探尋。
文化處博物美術科長許朝欽指出，每座博物館都有屬於自己的故事，透過文創小物，口述自己的文化內涵，藉由走出去，盼讓各文化館舍持續在街角發光。
(中時)
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