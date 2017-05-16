紅龍果製傳統糕餅 僑泰高中獲評審青睞
全國高中職專業群科專題及創意競賽全國決賽日前落幕，僑泰高中分別奪下外語群第二名、餐旅群第三名及餐旅群佳作，成績斐然。其中，餐旅科學生分別以紅龍果、菱角製作創意餐點，獲得評審青睞。
僑泰高中學生馮鈺棋家中種植紅龍果，她說，近幾年因市場供過於求，紅龍果銷售價格沒有以往好，希望能想出更多其附加價值，經與同伴林雨漩幾番構思，決定利用傳統經典糕餅的概念，創新出天然果肉與果皮的紅龍果皮酥。
兩人說，在研究『拋「紅」磚、引「龍」王-紅龍果皮酥』過程中，利用紅龍果汁加入皮酥代替食用色素，為顧及食安問題也不添加氫化油，在不斷的反覆練習、調配比例與溫度，終於創造出最完美的紅龍果皮酥。
另一項作品「有菱有角-菱角馬卡龍」讓法式甜點變得更具台灣味，研發團隊說，一開始是希望讓馬卡龍的價格降低、融入台灣在地特產，決定埋頭研究，常常到了半夜都還在討論如何做修改，製作成品時，也失敗了許多次，還好最後終於成功。
(中時)
關鍵字：僑泰高中
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