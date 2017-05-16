攜手臺南市政府 中信金融管理學院力推「棒球英語」

中信兄弟球員和協進國小小球員有獎徵答，簽名球引發現場熱烈搶答。(圖/中信金融學院提供)

「跑者衝回本壘！Safe！」球場上每一次投球揮棒、飛撲滑壘，讓大家感受到棒球的激情熱血，很多人耳熟能詳的棒球術語英文該怎麼說呢？中信金融管理學院攜手臺南市政府，合辦「瘋棒球學英文」系列活動，16日記者會啟動儀式上，臺南市府官員、中信兄弟明星球員揮出象徵教育公益紅不讓，點燃府城孩子們對棒球及學習英語的熱情！

瘋棒球、學英語記者會啟動儀式，由中信兄弟球員林威助、許基宏、林恩宇、詹子賢擔任英語棒球大使F4。(圖/中信金融管理學院提供)

中信金融管理學院響應臺南市政府政策，又適逢7月的世界盃少棒錦標賽，結合英語教育資源、提供校內ICRT專業師資，要為小學生們帶來正統又道地的「棒球英語」。第二官方語言專案辦公室主任劉世忠副秘書長表示：「臺南這座城市因為棒球而偉大，不管是瘋棒球還是學英文，最重要的就是態度，感謝中信金融管理學院和臺南市政府一同舉辦『公益英語棒球營』，讓孩子們以遊戲方式學習英文。」記者會上，不但有外籍老師與協進國小小朋友進行有趣的棒球英語對話，中信兄弟職棒隊球員林威助、許基宏、林恩宇、詹子賢更以「英語棒球大使F4」友情站台，力挺基層棒球及英語教育，還舉行有獎徵答送出簽名球，炒熱現場氣氛。

「瘋棒球學英文」記者會啟動儀式，由劉世忠副秘書長、中信金融管理學院施光訓校長、四位中信兄弟球員，一起揮出全壘打，鼓勵下一代的孩童們多打棒球、獲得英語學習樂趣，也增進他們的國際視野。中信金融管理學院施光訓校長表示：「辜仲諒創辦人相當重視英文，也大力推展棒球運動。我們舉辦英語棒球營，結合運動、教育向下扎根，希望讓溫暖的臺南成為最國際化的城市。」能夠為孩子們搭建邁向國際的道路，這也跟中信金融管理學院致力培育國際金融家的理念不謀而合。

今年「英語棒球營」系列活動共有8個梯次，限量240個名額，吸引了700多位學生報名。小朋友除了在教室和外籍老師學習英文，還能實地去球場進行全英語對話的棒球比賽！這次活動不僅全程免費，還特別保留了15%的名額給偏遠地區學童，中信金融管理學院更持續提供接送偏鄉學童的服務，保障每個孩子學習的權益，發揮「公益為先，助弱扶優」的精神。

(中時電子報)