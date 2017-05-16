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從澳洲急返台奔喪 豬哥亮19歲小兒子現身靈堂

中時
／台北報導
從澳洲急返台奔喪！豬哥亮19歲小兒子現身靈堂
豬哥亮的小兒子謝祐穎現身靈堂。（華視提供、張祐銘攝）
從澳洲急返台奔喪！豬哥亮19歲小兒子現身靈堂
豬哥亮的小兒子謝祐穎現身靈堂祭拜父親。（張祐銘攝）

綜藝天王豬哥亮15日清晨5點多病逝，他的小女兒謝金晶原本在印尼商演，昨晚趕回台北，在靈堂守了8小時。同樣在國外唸書、沒見到父親最後一面的19歲的小兒子謝祐穎，16日下午也現身靈堂跪拜父親。他原本在澳洲念大學，接到噩耗後昨晚才趕回台北，一下飛機就急奔靈堂，但今天才被媒體捕捉到身影。據悉，謝金燕下午4點左右也現身板橋殯儀館。

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豬哥亮的小兒子謝祐穎，外形高大、壯碩，身穿黑色愛迪達休閒運動服現身靈堂。豬哥亮生前好友、新北市議員周勝考受訪時表示，謝祐穎長得帥又聰明，豬哥亮對兒子寄予厚望，因此才努力賺錢工作送兒子出國念書。據了解，謝祐穎也因為沒有來得及見到爸爸最後一面，非常難過，因此不太說話。

(中時)

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關鍵字：豬哥亮靈堂小兒子
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