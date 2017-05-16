假軍情局少將騙倒北京政協 今遭起訴

自稱陸官55期畢業、並自封為軍情局少將的53歲男子盛重遠，對外宣稱認識陸、美高層人士對外招搖撞騙，先後騙倒曾任2屆北京政協的大陸富商韓志軍、音效IC上櫃廠商驊訊（6237）董事長鄭期成及長崎駐車公司，新北地檢署今依詐欺等罪嫌起訴盛重遠。

盛重遠打著軍情局少將名號，並自稱認識中共總書記習近平的秘書、美國前國務卿希拉蕊的助理，可以代為引介到大陸投資及赴美就學、任職事宜，把兩岸不少富商騙得團團轉。

2012年間，盛重遠以「情報小組工作人員被抓」為由，向某殯葬業者「借」了100萬元營救情報員費用，之後再以還人情債為由，偽稱可居間為殯葬業者取得某軍系醫院標案，前後騙了550萬元。

2013年間，盛重遠向驊訊電子董事長鄭期成遊說，並以山西省長希望驊訊代為接管並購買山西「華上光電」股權、投資「K歌達人App」等事宜，先後向鄭期成騙了將近300萬元的「代墊股權款」、「製作投資報告分析書」、「律師、會計師簽證費用」，甚至還編排出「委請FBI抓詐騙人員」等理由騙了6萬餘元旅遊費用。

2014年4、5月間，盛重遠透過關係與前中共解放軍中將副參謀長韓懷智之子、曾任北京政協的大陸富商韓志軍搭上線，以可透過我方軍情局加拿大工作站關係，以特殊人才移民名義協助韓志軍申辦移民，騙了韓志軍逾240萬元台幣。

2016年盛重遠又以能透過希拉蕊助理代辦綠卡為由，向已成為某室內設計公司董娘的小學同學詐騙逾百萬元。

盛重遠舌燦蓮花騙倒不少兩岸政商人士，還誇稱能夠取得台北市政府停車場BOT案，又向長崎駐車公司騙取了逾110萬元的規劃費、講師費用。

檢方抨擊，盛重遠冒用公務員身分，利用國民的愛國心理詐騙，甚至還使得驊訊公司除了投入財務受到損害外，還為此籌組設備、廠房、經營團隊，影響到原先營運計畫，造成重大損害，依詐欺罪嫌起訴盛重遠並請求處重刑。

(中時)