國民黨年輕政團籲黨主席6候選人 「選完了大家還是同志」

國民黨內年輕政團567大聯盟與OpenKMT聯盟於16日聯合發表聲明，呼籲黨主席候選人嚴格控管團隊，不要攻奸抹黑其他候選人，並請6位黨主席候選人選後不論結果如何，不應因選舉結果不利出走，更應盡全力扮演好「桶樞」的角色。

OK盟副秘書長與南部新聞聯絡人敖博勝表示，黨主席選戰到最後衝刺，在造勢時還是有候選人的團隊極盡抹黑其他候選人，不管是人頭大戶、獨台，還是抹黑媚日等，這些行為不但傷害了個別候選人，也傷害了整個國民黨。希望國民黨不要因為黨主席選舉受到傷害，「選完了，大家還是同志！」。

敖博勝表示，黨主席選舉，正值國民黨風雨飄搖之時，所有願意站出來承擔重擔的參選人，都是國民黨的寶，也是未來國民黨重建的基石。呼籲黨員同志，不管支持哪一位候選人，請不要互相攻訐抹黑，造成無法彌平的裂痕。誰讓國民黨撕裂，誰就是歷史罪人。

敖博勝並引用美國總統歐巴馬與法國總統馬克宏的話，「終究，我們都屬於同一個團隊」、「我們沒有任何理由走向極端」，呼籲用團結的正能量帶國民黨重返執政；另外，選後應放下人頭黨員這些口水之爭，積極與新進黨員互動，激發參與熱情。

(中時)