新聞深喉嚨》台灣冷對一帶一路峰會 「無感」還是「無能為力」？

中天新聞

「一帶一路國際合作高峰論壇」15日落幕，29位外國領導人、130多個國家或國際組織領袖代表與會。樂觀正向的評估認為，若「一帶一路」成功創造「多贏」合作，將使中國大陸成為全球化的新領頭羊，有機會使全球貿易克服「英國脫歐」與「川普當選」等一系列的利空。但悲觀負面的評價則認為，「一帶一路」只是中國大陸解決自身產能過剩的外部化手段，還可能透過經濟誘因導致「中國式專制」大量輸出，扼殺開發中國家的脆弱民主。最黑暗的評論，更批評這根本是習近平在十九大前鞏固個人權力的政治秀！到底該怎麼看待「一帶一路」的影響？

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所謂「一帶一路」，是陸地上的「絲綢之路經濟帶」，與海上的「21世紀海上絲綢之路」的簡稱。至今分別達成效益，也各自遭遇困難。就陸上的「絲綢之路經濟帶」來說，習近平從2013年到2016年連續4年出訪中亞，可見中國大陸對中亞的重視，其中哈薩克更位居要角。中國大陸目前規劃西、中、東三條「中歐班列」，已開通的兩條通道都經過哈薩克，昔日習近平選擇哈薩克宣布「一帶一路」的意義不言可喻。問題是，中亞國家基本都是從前蘇聯獨立出來的，俄羅斯的「隱性圍堵」不容忽視。此外，這個區域的分離主義、種族主義與伊斯蘭國勢力，甚至可能反撲中國大陸本土，「絲綢之路經濟帶」的前景更添變數！

「金融海嘯」以來，陸企大規模投資海外港口，建設商港甚至軍港，逐步實現「珍珠鏈戰略（string of pearls）」。如今在「一帶一路」戰略下更勢如破竹，其效益包括確保中國大陸的能源輸送、經濟安全、突破封鎖等。如巴基斯坦瓜達爾港，可鋪設油氣管線向中國大陸西部地區運輸石油和天然氣，為中國大陸往來中東產油區最短的路線，還可繞過海盜猖獗的麻六甲海峽，以及被美國與其盟國嚴密監控的南海和東海海域。緬甸的皎漂港，可使中國大陸從中東進口的原油避開印度洋與太平洋之間的重要通道麻六甲海峽和南海，直輸中國大陸。若中國大陸未來在這個區域布局完成，將如何改變世界形勢？

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地緣政治同樣造成「21世紀海上絲綢之路」發展困擾。中國大陸約10年前就在緬甸興建發電站、開鑿油氣管，卻受到中緬跨境民族問題及緬甸內部權力鬥爭阻礙；完工的中緬油氣管看似經濟管線，實則利於緬甸政府控制果敢。而在越南，中國大陸大筆投資基礎建設引發矛盾，既擔心投資背後的政治意義，又從農產品經大陸公路系統快速賣到廣州的經驗中，得到「建設帶來生活改善」的期待。對中國大陸「愛恨糾結」，越南政府打臉「新南向」倒是毫不手軟！越南國家主席陳大光15日簽署「中越聯合公報」，明確重申奉行一個中國政策，越南不與台灣發展任何官方關係。消息傳回台灣，卻有民進黨立委樂觀回應，「中越公報」與「新南向」並不衝突，…是嗎？

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這次峰會還有一個值得討論的角度，美國即便心不甘心不願，還是來參加；印度切身相關卻又「酸葡萄心理」不來；北韓一再當「壞孩子」，但還是回到國際社會；台灣自稱世界的模範生，卻被晾在一邊，唾面自乾數落「一帶一路」，這哪門子的「精神勝利法」？

「前瞻基礎建設計畫條例」終究還是通過了初審，但就像一場光怪陸離的官場現形記！三位前交通部長狂打臉，現任交通部搬出42本書來解釋；蔡總統與高中生座談，被嗆「為什麼要花這麼多錢」。親民黨立委陳怡潔痛批，為什麼連「救壁癌」也編進前瞻預算？而15日的「立法院潑水節」，則全被參訪外賓宣傳上國際媒體。這就是我們的「台式民主」？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)