南投縣議長：再有議員被打，警局長請調

南投縣議長何勝豐表示，如果再有議員被打，警局長和分局就要請調。（廖志晃攝）

南投縣議員簡峻庭，日前被2名男子毆打成傷！南投縣議長何勝豐16日強調，如果再發生議員被打事件，警察局長和轄區分局長就要自行請調；全體議員也會連署，提案送警政署，看署長怎麼辦？

南投縣議會正進行定期會，針對議員被打事件，不分藍綠議員都表切，議員張維華、賴燕雪等人，都要求警方正視暴力事件，對治安造成的危害！

何勝豐指出，毆打議員的嫌犯有1人被收押，因為傷害罪嫌，被裁定羈押是很罕見的事情，可見檢察官和法官都認為事態嚴重，警方絕不能輕忽。

何勝豐強調，如果警方連37位議員都無保護，要如何維護全縣治安？未來，如果有議員遭到傷害，不是突發事件，而是預謀行為，警察局長和所轄分局長就自行請調！

(中時)