男持雙胞胎弟弟照片辦身分證 挨告不起訴
黃姓男子11年前申請身分證時，無暇拍照，拿同卵雙胞胎弟弟的照片充數，去年因遷戶口再度赴戶政事務所，卻被戶政人員發現跟弟弟的照片一模一樣，被依偽造文書、使公務員登載不實送辦，黃男坦承用弟弟照片，但桃檢認為，戶政人員有查證義務，予以不起訴處分。
2005年底起，全台全面換發新式身分證，44歲的黃男2006年10月下旬前往桃園大園戶政事務所辦理新式身分證，卻因沒空去重新拍攝證件照，竟拿弟弟的身分證代替，自行黏貼在申請書上，交給戶政人員，成功取得新的身分證，使用近9年。
去年10月中，黃男搬家準備把戶口遷到他處，再度前往大園戶政事務所換身分證，卻被張姓戶政人員發現黃男的照片和胞弟的照片完全一模一樣，連忙報警，黃男被依偽造私文書、使公務員登載不實等罪嫌送辦。
黃男坦承便宜行事、拿弟弟的照片充數。檢察官認為，黃男是以自己名義填寫國民身分證申請書，並未冒用弟弟名義，不算「偽造、變造私文書」。
檢察官也指出，戶政機關應該要對申請人提供的相片做實質審查，核對、查明本人和歷次相片影像等，才將繳交的相片掃描建置影像檔，11年前承辦人員一時不察，未發現照片有異，而發給黃男身分證，認定黃男未構成「使公務人員登載不實」，予以不起訴處分。
(中時)
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